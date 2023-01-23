『トレーニングウェア ヴィクタス 卓球 男女兼用 ウィンドブレーカー パンツ V-BP923 防風 軽量 ブラック XL 033166【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 18分に出品され04月15日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴィクタス 卓球 男女兼用 トレーニングウェア ウィンドブレーカー パンツ V-BP923 防風 軽量 ブラック XL 033166
ヴィクタス(VICTAS)
【商品説明】
・対象シーズン:オールシーズン
・特長 : ポケット付， 男女兼用， 軽量， 防風
・素材 : ポリエステル100% (シレータフタ)
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
871 入札履歴
終了
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