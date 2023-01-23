『【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】ローリングス Rawlings 野球 少年軟式グローブ 捕手用 ジュニア JR HYPER T R9 オールR キャッチャー GJ3FR92AFS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 03分に出品され03月14日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 J号ボール対応グラブ。

少人数チーム構成、球数制限など現代野球に適した複数ポジション仕様。

J号ボールの威力に負けない即使用グラブ。

ジュニアグラブに求められる3条件、柔らかく、痛くなく、手にフィットに対応。

指カバー

カラー：CAM、N

利き手：右投げ用 ( LH )

サイズ：31.5インチ

素材

表革 / 天然皮革

裏革 / 天然皮革

ポジション：キャッチャー用

原産国：ベトナム





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