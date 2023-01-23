『ナイガイ naigai ソフトボール 2号球 検定落ち球 1ダース（12球入り）B級品 練習球【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 08分に出品され04月04日 00時 08分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナイガイ naigai ソフトボール 2号球 検定落ち球 1ダース（12球入り）B級品 練習球
【商品説明】
・対象：小学生
・数量：1ダース (12球入り) ※3球づつ袋に入っています。
・素材：天然ゴム
【サイズ】
高さ : 12.10 cm
横幅 : 32.90 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 2.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
82 入札履歴
終了
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