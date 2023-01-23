『横浜DeNAベイスターズ×GP(ジーピー) 野球 キャッチャーミット 軟式 一般 右投げ 46328 ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 18分に出品され04月06日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
横浜DeNAベイスターズ×GP(ジーピー) 野球 キャッチャーミット 軟式 一般 右投げ 46328 ブルー
【商品説明】
・利き手：右利き
・対象：大人
・材質：PU
・用途：軟式野球
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 24.50 cm
奥行 : 27.90 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
63 入札履歴
終了
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