『横浜DeNAベイスターズ×GP(ジーピー) 野球 キャッチャーミット 軟式 一般 右投げ 46328 ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 18分に出品され04月06日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

横浜DeNAベイスターズ×GP(ジーピー) 野球 キャッチャーミット 軟式 一般 右投げ 46328 ブルー



【商品説明】

・利き手：右利き

・対象：大人

・材質：PU

・用途：軟式野球



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 24.50 cm

奥行 : 27.90 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。