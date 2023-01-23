『ニューバランス ビブス 10枚セット New Balance No.2〜11 サッカー フットサル スポーツ イベント ゼッケン メッシュ 得割22 JMTF0505【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 17時 18分に出品され04月23日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 New Balance (ニューバランス) ビブス



New balance Footballの定番商品。

トレーニングに不可欠のビブス。

No.2-No.11の10枚セット。

ポリエステル100%

ワンサイズ(肩幅 31.5cm、身幅 56cm、着丈 64.5cm)



黒 緑 青 黄色 ブラック グリーン ブルー イエロー ピンク スポーツ サッカー フットボール フットサル バレーボール バスケットボール バスケ タンクトップ ノースリーブ 部活動 クラブ 運動会 学校 幼稚園 保育園 自治会 イベント ボランティア



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