ナルシソ ロドリゲス 香水 ナルシソ ロドリゲス ナルシソ EDP・SP 50ml NARCISO NARCISO RODRIGUEZ【年末の贈り物】

商品情報

2014年に発売されたレディス香水です。オーソドックスでシンプルなフローラル・ウッディー・ムスキーの香調がベース。したしみやすく情感深い秀作にしあげられております。トップはホワイト・ガーデニアやローズなど。ミドルはムスクなど。ラストはベチバーやブラック・シダーウッド、ホワイト・シダーウッドなど。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ナルシソ ロドリゲス ナルシソ オーデパルファム スプレータイプ 50ml ] 英語名[ NARCISO RODRIGUEZ NARCISO EAU DE PARFUM SPRAY ]



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