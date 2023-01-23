『ドギーマンハヤシ ホームバーバー プロフェッショナル コンパクト ペット用品 ds-1412416【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 18分に出品され03月27日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドギーマンハヤシ ホームバーバー プロフェッショナル コンパクト ペット用品 ds-1412416



【商品説明】

・ペット用バリカン



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 17.90 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。