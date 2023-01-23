『ペットキャリー アイリスオーヤマ 犬 猫 キャリー 拡張できるペットキャリー 3way 簡易ケージ 拡張タイプ 折りたたみ可 防災 小型犬・猫用 P-KPC【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 20時 29分に出品され03月11日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
犬用キャリーバッグ、スリング
【商品名】
アイリスオーヤマ 犬 猫 キャリー 拡張できるペットキャリー 3way 簡易ケージ 拡張タイプ 折りたたみ可 防災 小型犬・猫用 P-KPC
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
【商品説明】
・※この製品は、本体は洗濯できません（中敷きは手洗い可）。
・商品サイズ（cm）［通常使用時］幅約45×奥行約26×高さ約28［拡張時］幅約45×奥行約68×高さ約28 ／ 質量：約1.7kg ／ ショルダーベルト長さ：約124cm（最長時）
・対応種：小型犬、猫
・材質：［生地、中敷き］ポリエステル100％（表生地ポリウレタンコーティング）［メッシュ部］ポリエステル100％［本体芯材］ポリプロピレン［本体側面芯材］ポリウレタン［飛び出し防止リード（金具部/生地）］亜鉛合金/ポリプロピレン100％
【サイズ】
高さ : 13.10 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 1.73 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マンダリンブラザーズ DRIVING CUSHION/BLACK/ブラック
¥ 7804
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落札価格7805円
810 入札履歴
終了
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