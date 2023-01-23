『【レコード】N.O.T.S. - Metro (Produced by Battlecat) / Aint No Trippen Weak Game 12 US 1993年リリース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 10時 37分に出品され03月31日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製造国 : US リリース年 : 1993 レーベル : Aint Jokin Records 品番 : none シールド未開封デッドストック。US Org。Keke Loco率いるNiggaz Off The Streetが94にリリースした2nd Album"True Blue II: You Only Live Once"からのシングルカット。やはりオススメはアルバム未収録でBattlecatが制作した傑作A-1でしょう。Nelly"My Place"でお馴染みのTeddy Pendergrass"Come Go With Me"を使ったソウルチューン仕上げ。他もアングラ好きには鬼定番ネタのSyl Johnson"Different Strokes"を使ったB-2がオススメですよ。