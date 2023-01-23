『西島三重子 西島三重子 ワーナー・イヤーズ 1975-1980【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 01分に出品され03月14日 01時 01分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コンディション・ランクは盤質に基づいて評価しています。※中古品の為、ジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございます。【 / 新品同様です。未開封の場合、開封確認ができませんので、内容物にキズや汚れがある場合もございますので予めご了承ください。 / 未開封 / 5CD/BOX / 】 / 店頭並売の為、品切れの際はご返金させて頂きます。ご容赦下さいませ。 / クッション封筒で梱包し、ゆうパケット、またはゆうメールにて発送致します。(配達まで5〜7日前後かかります。追跡番号はございません。ポストへ投函致します。一部定形外の商品は佐川急便にて発送致します。) / < / 発売日：2011/09/27 / フォーマット：CD / レーベル：ワーナー・ミュージック / 規格番号：WQCQ281 / 国：JPN / >
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落札価格7805円
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