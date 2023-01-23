『法山本店 リップ式U字溝用グレーチング 適用みぞ幅300mm 長さ1000mm 適用荷重:歩道用 HUR-300【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 26分に出品され04月08日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
法山本店 リップ式U字溝用グレーチング 適用みぞ幅300mm 長さ1000mm 適用荷重:歩道用 HUR-300
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
672 入札履歴
終了
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