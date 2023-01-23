『10個セット エレコム 携帯電話用USBデータ転送・充電ケーブル MPA-BTCWUSB BKX10【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 10分に出品され03月14日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パソコンから充電もできる。携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。au/winに対応。