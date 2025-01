ハーレー スポーツスター 883 883N XL1200 アイアン 2004-2019 エンジンガード ハイウェイクラッシュバー 転倒保護【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品詳細



特徴。

状態。真新しいアフターマーケット100%の

優れた品質と耐久性

取付金具付属

修正不要

色: 黒

材料。鉄

重量: 4kg

サイズ: 1 1/4"

パッケージに含まれています。

1Xセットエンジンガード



フィット

04-後期XL、08-13 XRに適合します。フロントスポイラーには装着できません。



2018

For Sportster 1200 Custom XL1200C

For Roadster XL1200CX

For Forty Eight XL1200X

For SuperLow XL883L

For Iron 883 XL883N



2017

For Sportster 1200 Custom XL1200C

For Roadster XL1200CX

For SuperLow 1200T XL1200T

For Forty Eight XL1200X

For SuperLow XL883L

For Iron 883 XL883N



2016

For Sportster 1200 Custom XL1200C

For Roadster XL1200CX

For SuperLow 1200T XL1200T

For Seventy Two XL1200V

For Forty Eight XL1200X

For SuperLow XL883L

For Iron 883 XL883N



《カラーバリエーション》

ブライトブラック/クローム/マットブラック



※ご注意※

海外輸入品については日本語の説明書がない場合があり、サポートもございませんのでご注意下さい。