『[チャムス] トートバッグ Open Top Tote Bag Sweat Nylon【お歳暮】』はヤフオクでから05月10日 18時 24分に出品され05月10日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
生地の表面に撥水、撥油、防汚性能を持った「Asahi Guard E-SERIES」加工剤を採用し、水や汚れに強いスウェットナイロンシリーズのトートバッグ。柔らかなスウェットをメインに、負荷が多くかかる箇所にはナイロンを合わせた人気のシリーズです。 ショルダーと手持ちの2Wayで使えるトートバッグは、両脇にボトルポケット、メインルームにポケットを計4つ装備。ショルダーベルトは取り外し可能です。サイズ【W:31cm D:14cm H:27cm】
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落札価格7805円
887 入札履歴
終了
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