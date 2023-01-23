『サンエイ トランスポートバッグBOXタイプ80サイズ 14L 16 cm 0.7kg WS-TPBOX80 クロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 17時 18分に出品され03月14日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンエイ トランスポートバッグBOXタイプ80サイズ 14L 16 cm 0.7kg WS-TPBOX80 クロ
【商品説明】
・タテ16cmxヨコ35cmxマチ25cm
・ポケットの数:1(外側1/内側0)
・持ち手の全長:40cm
・留め具の種類: ファスナー
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 38.80 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
681 入札履歴
終了
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