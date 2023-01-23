『ニューゲームズオーダー 枯山水 新装版 23 x 7.2 x 32 cm 2-4人用【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 19時 17分に出品され05月03日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニューゲームズオーダー 枯山水 新装版 23 x 7.2 x 32 cm 2-4人用



【商品説明】

・Stone Garden

・プレイ人数:2~4人

・プレイ時間:約60~90分

・作:山田空太

・対象年齢 :10才以上

・対象年齢:10歳以上

・画:ママダユースケ

・言語:日本語



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ニューゲームズオーダー

枯山水

新装版

23

x

7.2

x

32

cm

2-4人用