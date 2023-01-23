『ニューゲームズオーダー 枯山水 新装版 23 x 7.2 x 32 cm 2-4人用【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 19時 17分に出品され05月03日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニューゲームズオーダー 枯山水 新装版 23 x 7.2 x 32 cm 2-4人用
【商品説明】
・Stone Garden
・プレイ人数:2~4人
・プレイ時間:約60~90分
・作:山田空太
・対象年齢 :10才以上
・対象年齢:10歳以上
・画:ママダユースケ
・言語:日本語
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
728 入札履歴
終了
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