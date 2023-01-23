『D-bike mini フロストイエロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 09分に出品され03月04日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ST取得

電池不要

地上からサドルまでの高さ:22.5cm

地上からハンドルまでの高さ:32.5cm

対象年齢 :1から3才

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ D-bike

mini

フロストイエロー