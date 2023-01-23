『PackIt 冷凍可能なクラシックランチボックス One Size ブルー 2000-0053【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 51分に出品され03月25日 03時 51分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PackIt 冷凍可能なクラシックランチボックス One Size ブルー 2000-0053



【商品説明】

・サンドイッチ、お菓子、12オンス (340ml) の飲み物にフィット。

・ナプキン、台所道具、個人アイテム用のメッシュポケット。

・ポリ塩化ビニル、BPA、フタル酸エステル、鉛を使用していません。

・内蔵の冷凍可能ジェルが、最長10時間食べ物を冷たく保ちます (外部の温度によります)。

・食品に安全な非毒性のポリキャンバスと防水EVAで作られています。



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 24.41 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。