チェスターコート レディース 無地 長袖 ロング丈 トップス アウター 秋 冬 春 秋冬新作【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

チェスターコート新登場！

シンプルでスッキリとした美シルエット、大人のこなれ感を演出。

柔らかく程よい厚みのある生地で、これからの季節はもちろんロングシーズンご着用頂けます。

カジュアルからオフィスモードまで、幅広く活躍する一着?



カラー：写真色

素材：ポリエステル

サイズ（cm)：

XS 着丈94 バスト86 肩幅36 袖丈61

S 着丈95 バスト90 肩幅37 袖丈62

M 着丈96 バスト94 肩幅38 袖丈63

L 着丈97 バスト98 肩幅39 袖丈64

XL 着丈98 バスト102 肩幅40 袖丈65



チェスターコート レディース 無地 長袖 ロング丈 トップス アウター 秋 冬 春 2018秋冬新作