『チェスターコート レディース 無地 長袖 ロング丈 トップス アウター 秋 冬 春 秋冬新作【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 28分に出品され03月12日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チェスターコート新登場！
シンプルでスッキリとした美シルエット、大人のこなれ感を演出。
柔らかく程よい厚みのある生地で、これからの季節はもちろんロングシーズンご着用頂けます。
カジュアルからオフィスモードまで、幅広く活躍する一着?
カラー：写真色
素材：ポリエステル
サイズ（cm)：
XS 着丈94 バスト86 肩幅36 袖丈61
S 着丈95 バスト90 肩幅37 袖丈62
M 着丈96 バスト94 肩幅38 袖丈63
L 着丈97 バスト98 肩幅39 袖丈64
XL 着丈98 バスト102 肩幅40 袖丈65
チェスターコート レディース 無地 長袖 ロング丈 トップス アウター 秋 冬 春 2018秋冬新作
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¥ 7805
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落札価格7805円
341 入札履歴
終了
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