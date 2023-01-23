『[デサント] ゴルフ 【22年秋冬モデル】 ゴルフ レッグウォーマー 中わた 保温 レディース SA00(サックス) FREE サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 32分に出品され03月11日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品紹介11月・12月のデザインテーマはニューヨーク。アートの世界にフォーカスし、モダンアートから着想を得たグラフィックや切り替えデザインをポイントにコレクションを展開。デザイン、素材のポイント:サイドのシーズンロゴ入りラインと上下からファーがさりげなくのぞくデザインがポイントの中わたキルティングタイプのレッグウォーマーです。仕様について:ファスナー開閉式です。同素材使いのアクセサリーアイテム:DGCUJC53W(サンバイザー)/DGCUJK00(コンパクトマフラー)/DGCUJD50(ミトン) ブランド紹介磨き上げた機能性と高いデザイン性を両立させた、大人ゴルファーのための「プレミアムアスリートゴルフウェア」を提案します。

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