『エックスガール バッグ FAUX LEATHER 2WAY SHOULDER BAG レディース BLACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 59分に出品され03月21日 08時 59分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[エックスガール] バッグ FAUX LEATHER 2WAY SHOULDER BAG レディース BLACK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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