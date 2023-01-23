『クロダ 手袋 SP42906L4PU パープル 手囲い21cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 50分に出品され03月28日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クロダ 手袋 SP42906L4PU パープル 手囲い21cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7805円
909 入札履歴
終了
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