『和風 着物テーブルランナー 帯 箱入り 包装済 人気 海外向けギフトにも 120cm (明日香)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 18時 49分に出品され04月02日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

和風 着物テーブルランナー 帯 箱入り 包装済 人気 海外向けギフトにも 120cm (明日香)



【商品説明】

・サイズ：120×30cm

・日本の伝統文化を感じられる品として海外の方へのプレゼントに最適

・日本製

・素材： 表面 ポリエステル100％ 裏地 綿１００％

・金襴の織物を使った帯風の豪華なテーブルセンターです。ギフトボックス入り



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 26.30 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。