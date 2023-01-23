『ハクゾウメディカル ハクゾウ滅菌オペガーゼG X線造影材入りガーゼ 四ツ折10枚入×20袋 2223010【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 35分に出品され03月30日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 取り寄せ品

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EOG滅菌済のX線造影材入りガーゼです。X線造影糸は硫酸バリウムを含みX線を吸収し、ガーゼの位置を特定することができます。

※注文後の変更・キャンセルはお受けできませんので、ご了承くださいませ。

商品区分 一般医療機器

届出番号:27B2X00243000024 内容量 10枚入×20袋 サイズ 30×30cm

個装サイズ：13×3×5cm 重量 個装重量：950g 仕様 使用期限:製造日より1080日

生産国 日本







製造（販売）者情報 【製造販売者】

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

fk094igrjs 商品カテゴリ ライフハーモニー 健康グッズ 衛生用品 ダイエット、健康 衛生医療用品、救急用品 ガーゼ

商品コード 1411133