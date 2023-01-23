『ハクゾウメディカル ハクゾウ滅菌オペガーゼG X線造影材入りガーゼ 四ツ折10枚入×20袋 2223010【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 35分に出品され03月30日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
2日〜1週間前後の発送予定です
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|EOG滅菌済のX線造影材入りガーゼです。X線造影糸は硫酸バリウムを含みX線を吸収し、ガーゼの位置を特定することができます。
※注文後の変更・キャンセルはお受けできませんので、ご了承くださいませ。
|商品区分
|一般医療機器
届出番号:27B2X00243000024
|内容量
|10枚入×20袋
|サイズ
|30×30cm
個装サイズ：13×3×5cm
|重量
|個装重量：950g
|仕様
|使用期限:製造日より1080日
|生産国
|日本
|製造（販売）者情報
|【製造販売者】
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
商品カテゴリ
商品コード
1411133
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¥ 7477
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¥ 7477
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落札価格7805円
691 入札履歴
終了
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