『(まとめ) KONG(コング) レバー味ペースト 226g (ペット用品・犬用フード) 〔×10セット〕[21]【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 20時 11分に出品され03月25日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ) KONG(コング) レバー味ペースト 226g (ペット用品・犬用フード) 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 コングに詰めて使用するエアゾールタイプの犬用トリーツ