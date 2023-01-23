『コンビ コムペット ペットラベル フィックス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 28分に出品され03月19日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：W185×D80×H185mm（持ち手：H30mm）

重量：630g

耐荷重：14kg

対応サイズ：W40〜56×D18〜40×H15〜35cm

※本製品は、ペット用キャリーバッグ等を車に固定することを目的としており、事故からペットを無傷で守るものではありません。