『(ガン・アンド・ムーア) Gunn And Moore Diamond クリケットセット RD1087 (クリーム/レッド/ブルー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 00時 45分に出品され04月19日 00時 45分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材: 木。セット内容: ベイル、ボール、キャリーバッグ、クリケットバット、スタンプ。デザイン: ロゴ、選手のサインプリント(直筆ではございません)。BS55承認。