『コクゴ JK-ボトル広口 遮光(黒) 1L (50本入)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 14分に出品され03月07日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
他モールにて併売しておりますのでとは違うロゴが描かれた段ボールで配送されることがありますので、ご了承ください。
原産国:日本
材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE) キャップ/ポリプロピレン(PP)
容量:1L 目盛:100ml
口内径(A):42.5mm 本体外径(B):98mm
蓋なし高さ(C):190mm 蓋付き高さ(D)193mm
入数:50本入
JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
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落札価格7805円
818 入札履歴
終了
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