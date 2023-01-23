『Philips(フィリップス) デスクライト LED リングライト 省スペース スタンドライト web会議 女優ライト 撮影用ライト テレワ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 36分に出品され04月16日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Philips(フィリップス) デスクライト LED リングライト 省スペース スタンドライト web会議 女優ライト 撮影用ライト テレワ



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 2.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。