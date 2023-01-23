『MARE(マーレ) ゲルマニウムブレスレット PT/IP ミラー/マット 173S (16.15cm) H9392-01S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 02時 54分に出品され03月24日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
純チタン(JIS H4670)に、イオンプレーティング(IPメッキ)を施したブレスレットです。ミラー仕上げとマット仕上げのパーツが交互になった、シンプルなデザインです装着面には99.99％の高純度ゲルマニウムを使用しています。
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落札価格7804円
495 入札履歴
終了
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