『ジェイフィッシュ J-FISH エボリューション フリースタイルトランクス ブラック/レッド L JJT-42125【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 10時 38分に出品され04月21日 10時 38分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェイフィッシュ J-FISH エボリューション フリースタイルトランクス ブラック/レッド L JJT-42125



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 54.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。