『RAKU 極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183*208cm&209*229cm&230*250cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 21分に出品され03月17日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：251〜270cm（極太）

*主材：MDF、麻縄、紙管、ポリエステル、スチール。支柱は全てサイザル麻100%麻縄巻き 6芯の太さ麻縄にバージョンアップ 、爪とぎにもっと耐えます。

*サイズ(約)：本体高さ251*270cm 調節可能 、台座・幅39*奥行39*厚さ24cm、柱・径12cm 新開発 、棚板・幅31*奥行41*厚さ1.2cm、重量(約)：10kg

*天井まで届く巨大ポールは猫の好奇心を刺激し、思う存分木登りがおうちで実現、運動不足やストレスの解消にぴったり 疲れたら、棚板でゆっくり寛ぐこともできます。数匹の猫ちゃんに利用されることもできます。丈夫な棚板が15ＫＧの重さに耐えられます。

*日本語図面説明書、工具付き、組み立て簡単。インテリアとしてもお部屋に馴染むデザイン。出荷先：大阪の倉庫から日本郵便でお届けます。

* ご注意 ※ご購入前に天井の高さを充分にご確認ください。※1週間に1回程度、柱部分のネジ止めがゆるんでいないか点検してください。※愛猫用玩具について、猫ちゃんが興味を示さない場合の返品はお受けできない場合がございます。ご了承ください。



ペット用品:猫