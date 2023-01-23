『キャットウォーク 猫の家具 猫登山フレーム 運動不足解消 木製 壁 猫のおもちゃ 猫の家具 壁の装飾【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 10時 58分に出品され05月03日 10時 58分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品説明



【製品名】 猫用のホイールランニングマシーン



【材料】 木製



【サイズ】 21x8x80cm サイズは目安になります。



【タイプ】写真参照をお願いします。

※ご注文時にお問い合わせフォームよりご希望をお知らせください。



【重さ】約800g



セット内容:

壁掛けペット家具x1

取り付けネジセットx1



【注意事項】

・光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます

・サイズ多少の誤差がございます、ご了承ください。

・輸入品につき傷やスレなどがある場合がございます。