『キャットウォーク 猫の家具 猫登山フレーム 運動不足解消 木製 壁 猫のおもちゃ 猫の家具 壁の装飾【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 10時 58分に出品され05月03日 10時 58分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品説明
【製品名】 猫用のホイールランニングマシーン
【材料】 木製
【サイズ】 21x8x80cm サイズは目安になります。
【タイプ】写真参照をお願いします。
※ご注文時にお問い合わせフォームよりご希望をお知らせください。
【重さ】約800g
セット内容:
壁掛けペット家具x1
取り付けネジセットx1
【注意事項】
・光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます
・サイズ多少の誤差がございます、ご了承ください。
・輸入品につき傷やスレなどがある場合がございます。
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落札価格7804円
222 入札履歴
終了
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