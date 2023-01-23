『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型猫 コンパクト 広いハンモック 猫タワー スリム 据え置き 省スペース 登りやすい 見晴台【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 23分に出品され03月22日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型猫 コンパクト 広いハンモック 猫タワー スリム 据え置き 省スペース 登りやすい 見晴台



【商品説明】

・【ポンポンおもちゃ】吊りおもちゃとスペア分もあります！

・【不良品対応+部品単独購入可能】初期不良の場合は、無料で問題部品を再発送させていただけます。キャットタワーの部品全部単独購入可能となります。販売元の店名⇒質問するをクリックしてお問い合わせください、何卒よろしくお願いいたします。

・【多頭飼い】休憩できる場所はたく



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 11.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。