MEWOOFUN 猫用 爪とぎ ポール 天然サイザル麻紐 マッサージャーブラシ キャットタワー ボール おもちゃ 5in1 一機多用 猫用品【年末の贈り物】

商品情報

※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。



【商品名】

MEWOOFUN 猫用 爪とぎ ポール 天然サイザル麻紐 マッサージャーブラシ キャットタワー ボール おもちゃ 5in1 一機多用 猫用品



【商品説明】

・【5-in-1猫の木製おもちゃ】キャットタワー、爪とぎポール、マッサージャーブラシ、ボール、羽根つき猫じゃらしを一体化された多機能猫おもちゃです。知育玩具としても最適で、お留守番やひとり遊びが多い猫ちゃんを飼っている方へのギフトに喜ばれます。

・【お部屋に相性抜群なペット用家具】木の自然色と白いふわふわのクッションを組み合わせることで、どんなスタイルの部屋にも素敵に調和します。シンプルで洗練されたモダンな雰囲気です。

・【寝ころびベッド＆キャットタワー】子猫から成猫まで使えるコンパクトサイズの猫用フ



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 39.50 cm

重量 : 2.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。