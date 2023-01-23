『StarTech.com 2ポートUSB 3.0増設ExpressCard/54 アダプタカード(UASP対応) ExpressCard (【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 30分に出品され03月20日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com 2ポートUSB 3.0増設ExpressCard/54 アダプタカード(UASP対応) ExpressCard (



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 14.22 cm

奥行 : 17.27 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。