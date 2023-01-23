『StarTech.com 2ポートUSB 3.0増設ExpressCard/54 アダプタカード(UASP対応) ExpressCard (【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 30分に出品され03月20日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 2ポートUSB 3.0増設ExpressCard/54 アダプタカード(UASP対応) ExpressCard (
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 14.22 cm
奥行 : 17.27 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7804円
122 入札履歴
終了
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