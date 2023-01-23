Smarty 世界代表選手も愛用 動画付 サウナスーツ レディース メンズ ダイエット 上下セット ３点セット 洗濯可 大量発汗 ランニング【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

[Smarty] 世界代表選手も愛用 動画付 サウナスーツ レディース メンズ ダイエット 上下セット ３点セット 洗濯可 大量発汗 ランニング ウォーキング スポーツブラ付 エクササイズ (グレーLadys， Large)



【商品説明】

・【その他詳細】抗菌防臭機能。洗濯機での洗濯や脱水が可能。トップスにポケットを採用。袖口裾口は収縮性があり、発汗や体温上昇を サ ポ ー ト します。

・【デザイン性と機能性】着脱しやすいフルジップタイプ。スタイリッシュでおしゃれなデザイン性と機能性に優れたサウナスーツです。ちょっとした防寒着としてもお使い頂けます。

・【減量や余分な脂肪を燃焼するには『基礎代謝をあげる』】ことが大切と、多くの医学博士が発表しています。基礎代謝を上げる方法で、『体温を上昇させる』『腸内環境を

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【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。