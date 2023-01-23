『ドウシシャ プール用サンシェード NEO【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 08時 59分に出品され03月21日 08時 59分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドウシシャ プール用サンシェード NEO



【商品説明】

・強い日差しからお肌をガード。プールを中に入れて日差し除けに。ワンタッチで設置可能。収納袋付き。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 82.00 cm

奥行 : 82.00 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。