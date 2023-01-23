『Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 44分に出品され04月01日 02時 44分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り
【商品説明】
・【ディテールにもこだわり】男の子は十文字結び、女の子はサテンリボン。細部まで「和」テイストを再現。
・【大人気！Sweet Mommyのベビーシリーズ】特別な日は和服で！選べる和柄が嬉しいベビー袴。
・【赤ちゃんのお肌に優しい】ちりめんとオーガニックコットンローンの裏地付き。
・【身頃】ポリエステル100％【スカート】ポリエステル100％【裏地】オーガニックコットン100％【半襟部分】オーガニックコットン100％
・サイズ (cm)： 50-70(着丈50，肩幅22，身幅60，袖丈24）、80(55，23，62，25)、90（60，24，66，26）
・素材構成: 身頃: 100% ポリエステル;
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 32.50 cm
奥行 : 38.60 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
[ミキハウス ホットビスケッツ] カバーオール ロンパース ベビー服 男の子 女の子 73-1204-823 70cm ベージュ
¥ 7804
[ミキハウス ホットビスケッツ] カバーオール ロンパース ベビー服 男の子 女の子 73-1204-823 70cm ベージュ
¥ 7804
[ミキハウス ホットビスケッツ] カバーオール ロンパース ベビー服 男の子 女の子 73-1204-823 80cm ベージュ
¥ 7804
[ミキハウス ホットビスケッツ] カバーオール ロンパース ベビー服 男の子 女の子 73-1204-823 80cm ベージュ
¥ 7804
【 ミキハウス 】 ロンパース デニム ロゴ 無地 サロペット オーバーオール 男の子 女の子 ベビー キッズ ベビー服 赤ちゃん 子供服 10-1501-451 M(80-90cm) 赤
¥ 7804
【 ミキハウス 】 ロンパース デニム ロゴ 無地 サロペット オーバーオール 男の子 女の子 ベビー キッズ ベビー服 赤ちゃん 子供服 10-1501-451 M(80-90cm) 赤
¥ 7804
袴 ロンパース カバーオール ベビー服 女の子 ちりめん ぞうり風靴下 髪飾り 3点セット 80cm 紺色 10912181B80
¥ 7802
袴 ロンパース カバーオール ベビー服 女の子 ちりめん ぞうり風靴下 髪飾り 3点セット 70cm 茜色 10912181A70
¥ 7802
袴 ロンパース カバーオール ベビー服 女の子 ちりめん ぞうり風靴下 髪飾り 3点セット 70cm 紺色 10912181B70
¥ 7802
袴 ロンパース カバーオール ベビー服 女の子 ちりめん ぞうり風靴下 髪飾り 3点セット 80cm 茜色 10912181A80
¥ 7802
袴 ロンパース カバーオール ベビー服 女の子 ちりめん ぞうり風靴下 髪飾り 3点セット 80cm 桃色
¥ 7802
P最大16倍6/15限定 (取寄) コロンビア インファント ダブル フレーク セット - インファンツ Columbia infant Double Flake -
¥ 7798
Sweet Mommy 袴 ロンパース 家紋刺繍 ベビー 着物 カバーオール 紋付袴 和装 キッズ オーガニックコットン身頃 お宮参り お食
¥ 7795
Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り
¥ 7792
プチバトー スウェットプリントサロペット A05VN01 18ヶ月 81cm ダブグレー/プリント ベビー男の子 PB300 PB33 PB
¥ 7792
Sweet Mommy 袴 ロンパース 家紋刺繍 ベビー 着物 カバーオール 紋付袴 和装 キッズ オーガニックコットン身頃 お宮参り お食
¥ 7790
[プチバトー] 裏起毛プリント前開き ロンパース A05EV01 3ヶ月 60cm オフホワイト/プリント ベビー女の子 PB200 PB21
¥ 7788
[プチバトー] 裏起毛プリント前開き ロンパース A05EV01 12ヶ月 74cm オフホワイト/プリント ベビー女の子 PB200 PB21
¥ 7788
落札価格7804円
644 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！