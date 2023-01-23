『TUFREQ(タフレック) スキー・スノーボードアタッチメント 平積み SK0【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 02時 17分に出品され03月21日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【材質】アーム部アルミ / その他樹脂等 【最大積載数】スキー:3枚 / スノーボード:2枚 (※スキー板のタイプにより、3台積載できない場合があります。475mm(幅)×145mm(高さ)