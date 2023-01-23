『RUDYPROJECT(ルディプロジェクト) ヴァルカン ブルーネイビーマットフレーム アズーロ FP480047-022N【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 59分に出品され04月16日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RUDYPROJECT(ルディプロジェクト) ヴァルカン ブルーネイビーマットフレーム アズーロ FP480047-022N
【商品説明】
・レンズ・クリップオンは付属しません。
・ヴァルカン フレーム
・対象シーズン:通年
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7804円
738 入札履歴
終了
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