『RUDYPROJECT(ルディプロジェクト) ヴァルカン ブルーネイビーマットフレーム アズーロ FP480047-022N【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 59分に出品され04月16日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RUDYPROJECT(ルディプロジェクト) ヴァルカン ブルーネイビーマットフレーム アズーロ FP480047-022N



【商品説明】

・レンズ・クリップオンは付属しません。

・ヴァルカン フレーム

・対象シーズン:通年



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。