『ガッチャ ゴルフ GOTCHA GOLF 総柄 立体ロゴ ボア ラウンドポーチ 213GG8500 ベージュ F【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 16時 42分に出品され04月01日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ガッチャ ゴルフ GOTCHA GOLF 総柄 立体ロゴ ボア ラウンドポーチ 213GG8500 ベージュ F



【商品説明】

・サイズ FREE 縦 24.5cm 横 33cm マチ 10cm マチ(外ポケット) 5cm



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。