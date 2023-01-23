『マキタ(Makita) DP2010 6.5m高速ドリル【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 13時 26分に出品され04月19日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
メーカー型番:DP2010
握りやすいグリップ形状
無段変速+スピード調整ネジ
正逆転切替
電圧:110V
【商品説明】
小型・軽量ボディ
【商品詳細】
ブランド：マキタ(Makita)
商品名：マキタ(Makita) DP2010 6.5m高速ドリル
製造元：マキタ(makita)
商品番号：DP2010/1
色：ブルー
【当店からの連絡】
ダイジェット:超硬ドリル SDS-086 8.6mm
¥ 7804
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM072 7.2mm
¥ 7802
スターエム 28S-D2145 超硬座掘錐 小口径 ドリル付 21×45
¥ 7801
スターエム 28R-D2140 超硬アール座掘錐 ドリル付 21×40
¥ 7801
スターエム 28R-D2140 超硬アール座掘錐 ドリル付 21×40
¥ 7800
スターエム 28R-D2140 超硬アール座掘錐 ドリル付 21×40
¥ 7800
ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM067 (金属・金工)
¥ 7799
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.4mm
¥ 7795
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 7mm
¥ 7795
IS エクストラ正宗ドリル 11.0mm EXD11.0 (5本入り)
¥ 7793
エホート らく座掘NEXT ERN-47×24 【ドリル改良型】
¥ 7790
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.3mm
¥ 7788
マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径25.0mm 全長470mm A-54922
¥ 7784
LENOX (レノックス) バリビット段付きドリル 22mm-35mm 30912-VB12
¥ 7783
LENOX (レノックス) バリビット段付きドリル 22mm-35mm 30912-VB12
¥ 7783
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM073 7.3mm
¥ 7782
楽譜 GYA00115471ベートーヴェンピアノ協奏曲第5番変ホ長調OP.73 ／ ベーレンライター社
¥ 7777
楽譜 GYA00077903ベートーヴェン交響曲第6番ヘ長調OP.68「田園 ／ ベーレンライター社
¥ 7777
落札価格7804円
553 入札履歴
終了
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