『マキタ(Makita) DP2010 6.5m高速ドリル【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 13時 26分に出品され04月19日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

メーカー型番:DP2010

握りやすいグリップ形状

無段変速+スピード調整ネジ

正逆転切替

電圧:110V



【商品説明】

小型・軽量ボディ



【商品詳細】

ブランド：マキタ(Makita)

商品名：マキタ(Makita) DP2010 6.5m高速ドリル

製造元：マキタ(makita)

商品番号：DP2010/1

色：ブルー



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