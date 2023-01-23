『ホビージャパン アグリコラ: 牧場の動物たち THE BIG BOX 日本語版 (2人用 30分 10才以上向け) ボードゲーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 23時 09分に出品され04月18日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホビージャパン アグリコラ: 牧場の動物たち THE BIG BOX 日本語版 (2人用 30分 10才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 19.30 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ホビージャパン

アグリコラ:

牧場の動物たち

THE

BIG

BOX

日本語版

(2人用

30分

10才以上向け)

ボードゲーム