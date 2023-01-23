『出前機用部品 荷台シート1型用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 49分に出品され03月16日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 外寸 :645×550mm

製品重量:400g

材質:9Aビニールレザー