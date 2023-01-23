『13本セット・溶液交換キットSAPLIZE ゴルフグリップ ハーフコード・ラバー 多色 滑り止め 溶液・テープ・カッター・ラバークランプ・マ【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 11時 59分に出品され04月23日 11時 59分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフグリップ
【商品名】
13本セット・溶液交換キットSAPLIZE ゴルフグリップ ハーフコード・ラバー 多色 滑り止め 溶液・テープ・カッター・ラバークランプ・マ
【商品説明】
・?【サイズ】直径＝1.5cm 長さ＝27cm 重さ＝スタンダード 55±3g / ミッドサイズ 75±3g 形状＝円型（バックライン無し）。
・?【滑り止め】下部のラバー材料は優れた滑り止め性能を与えます。
・?【触感】高品質の素材とちょうどいい厚さで手にブランド品に負けない触感をもたらします。
・?【コードヤーン】ブラッシュされたコットンコードは手の乾燥さを保ち、全天候にいいパフォーマンスを提供します。
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 28.90 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7804円
17 入札履歴
終了
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