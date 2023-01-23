『プラスマイナスゼロ ±0 超音波 加湿器 C011 ホワイト XQE-C011 (W)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 06分に出品され03月13日 17時 06分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラスマイナスゼロ ±0 超音波 加湿器 C011 ホワイト XQE-C011 (W)
【商品説明】
・【ご注意】加湿能力・適用床面積は、環境によって異なります。 【パッケージ】化粧箱：幅25×奥行25×高さ31.5cm 約2kg ※パッケージは予告なく変更する場合があります。
・【コード長】1.5m 【タンク容量】約3L 【素材】ABS樹脂、AS 【消費電力】30W(最大)
・【ブランド】±0 プラスマイナスゼロ 【サイズ】幅22.2×奥行22.8×高さ28cm 【重さ】約1.5kg(タンク空時)
・【加湿時間】約8時間(最大) ※使用状況、環境により異なります。 【加湿量】約300ml/時(最大) 【電源】AC100V 50-60Hz 【適用畳数】木造和室約5畳 プレハブ洋室約8畳
【サイズ】
高さ : 24.80 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 2.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7804円
433 入札履歴
終了
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