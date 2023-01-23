『ROJECO 多頭飼いに向け 自動給餌器 猫 2匹 中小型犬用 wifi スマホ遠隔操作 4L大容量 自動餌やり器 2個のステンレス製トレイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 12分に出品され04月18日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ROJECO 多頭飼いに向け 自動給餌器 猫 2匹 中小型犬用 wifi スマホ遠隔操作 4L大容量 自動餌やり器 2個のステンレス製トレイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.30 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7804円
118 入札履歴
終了
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