『ROJECO 多頭飼いに向け 自動給餌器 猫 2匹 中小型犬用 wifi スマホ遠隔操作 4L大容量 自動餌やり器 2個のステンレス製トレイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 12分に出品され04月18日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ROJECO 多頭飼いに向け 自動給餌器 猫 2匹 中小型犬用 wifi スマホ遠隔操作 4L大容量 自動餌やり器 2個のステンレス製トレイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.30 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。