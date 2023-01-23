『【 ミキハウス 】 ロゴ トートバッグ ミニトートバッグ 厚手 キャンバス 小さめ 大人用 レディース ママ 男の子 女の子 10-8286-388 マルチカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 09時 50分に出品され03月15日 09時 50分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャンバス 綿１００％ 中国製 サイズ：W22×H22×D22cm mikiHOUSE ロゴ が大きくあしらわれた カジュアル な キャンバス 素材の ミキハウス トートバッグ です。お買い物や サブバッグ 、お子さまとのお出かけや ランチバッグ 等様々なシーンでご使用して頂けます。 厚手 の キャンバス素材 を使用し、型崩れしにくい丈夫な作りで、自立できる mikihouse トートバッグ は、使いやすいサイズ感でおすすめです！お子さまとロゴシリーズで揃えて リンクコーデ も楽しんでくださいね。
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落札価格7804円
427 入札履歴
終了
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