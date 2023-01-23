『[スワンズ] 日本製 スポーツ サングラス イーノックス エイト E-NOX EIGHT8 (マラソン ランニング 陸上競技 ボールスポーツ サイクリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 01時 20分に出品され03月29日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日本製サングラス
レンズタイプ:ミラーレンズ
おすすめ用途:ランニング、マラソン、サイクリング、ゴルフ、テニス
可視光線透過率:28%(晴天~曇天向き)
紫外線透過率 0.1%(uvカット99.9%以上)
※当店はAmazonマルチチャネルサービスにより発送を委託しております。
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SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス ウェイブ SA-519 MTSIL マットチタンシルバー×メタリックネイビー/
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落札価格7804円
604 入札履歴
終了
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